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الإنتاج الحربى يطلب التعاقد مع مسعد المقاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو الإنتاج الحربى فى مفاوضات جادة مع نظرائهم بنادى مصر المقاصة من أجل التعاقد مع محمد مسعد صانع ألعاب المقاصة المعار للإنتاج الحربى فى الموسم الحالى .

وقد نجح محمد مسعد فى العودة للتألق من جديد من خلال مشاركته مع الإنتاج الحربى فى الموسم الحالى بعدما نجح مختار مختار المدير الفنى للعجلات الحربية فى إعادة توظيفه من جديد .

كان محمد مسعد قد خاض تجربة مع الزمالك إلا أنه لم يحالفه التوفيق بعد دخوله فى عدد كبير من الإصابات منعته من المشاركة بشكل أساسى مع القلعة البيضاء .  

 

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