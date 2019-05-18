شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ألف جنيه غرامة على لاعبى الجونة بسبب السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر حسام غالى مدير الكرة بالجونة توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على بعض لاعبى الفريق بسبب استخدام مواقع التواصل الأجتماعى وهذا الأمر لزيادة الإنضباط والاستقرار داخل الفريق الساحلى . ويواجه الجونة نظيره الزمالك ضمن مباريات الجولة الـ33 فى بطولة الدورى الممتاز والتى تم تأجليها من قبل لجنة المسابقات لخوض الفريق الأبيض نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية . ويحتل فريق الجونة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد حصد 36 نقطة .

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