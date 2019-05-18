شكرا لقرائتكم خبر عن "الكورة فى ملعبك".. سيف زاهر يكشف حقيقة "سبابيب" اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيف زاهر هو واحد من أبرز صانعي القرار بالكرة المصرية فى الوقت الحالى، وذلك بحكم منصبه كعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ولكونه واحد من المع الإعلاميين على الساحة فى الوقت الحالى، برنس الإعلام الرياضي يتحدث عن أخر استعدادات مصر لكأس الأمم الإفريقية ،كما يلقى الضوء على بعض من جوانب حياته الشخصية فى حوار ببرنامج الكورة فى ملعبك المذاع عبر سوبر كورة.

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