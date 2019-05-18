إنبى يرفض تمديد إعارة أسامة جلال للمقاصة لدعم دفاعه فى الموسم الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر مسئولو إنبى، أسامة جلال مدافع الفريق البترولى المعار لمصر المقاصة، بالعودة إلى ناديه بشكل رسمى عقب نهاية مشاركته مباشرة فى المباريات المتبقية مع الفريق الفيومى فى الموسم الحالى. ورفض مسئولو إنبى بشكل رسمى تمديد إعارة أسامة جلال لمصر المقاصة بعد تألقه اللافت للنظر مع الفريق الفيومى خلال فترة الإعارة وذلك لرغبة مسئولى النادى البترولى بدعم الدفاع بعودة المدافع الصاعد نظرا للخبرات الكبيرة التى اكتسبها. ويحتل إنبى حاليا المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 36 نقطة عقب خوضه 32 مباراة ويتبقى له مباراتين فى البطولة أمام المقاصة والنجوم.

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