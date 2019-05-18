تعليمات دقيقة لقائد هجوم الزمالك أمام نهضة بركان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، جلسة خاصة مع عمر السيعد مهاجم الفريق، قبل مواجهة نهضة بركان المغربى، المقرر له غدًا الأحد، على ملعب الأخير، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.
ومنح جروس تعليمات لعمر السعيد، بضرورة التركيز فى التحركات، والعمل على الهروب من دفاعات الفريق المغربى، مع والدقة فى إنهاء الهجمات، واستغلال أنصاف الفرص، حتى ينجح الأبيض فى هز شباك نهضة بركان، ومن ثم تسهيل مهمة مباراة العودة المقرر لها يوم الأحد الموافق 26 من الشهر الجارى، على ستاد برج العرب.
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