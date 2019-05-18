شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حارس الزمالك يؤجل فك جبيرة اليد قبل ذهاب نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الطبى للزمالك، تأجيل فك جبيرة اليد التى وضعها عماد السيد حارس الفريق قبل خوض مباراة الغد أمام نهضة بركان المغربى، على الملعب البلدى ببركان، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية.

كان عماد السيد قد أجرى جراحة بالليزر لتثبيت كسر أصبع اليد الذى تعرض له أمام الداخلية فى المباراة التى جمعت الفريقان بالدورى وانتظر الحارس خلال الفترة الأخيرة قرار الجهاز الطبى بشأن فك جبيرة اليد من عدمه ومدى القدرة على التواجد على مقاعد البدلاء فى موقعة الغد إلا إن قرار الجهاز الطبى للأبيض جاء بتأجيل فك الجبيرة حرصاً على سلامة الحارس.

ومن المقرر أن يحرس عمر صلاح مرمى الزمالك فى مباراة الغد أمام نهضة بركان وحرص جهاز الفريق الأبيض على تجهيز الثنائى عمر السعيد مهاجم الفريق الأبيض والمدافع محمود علاء ليكون بدلاء له حال حدوث أي أمر طارئ خلال المباراة فى ظل إصابة عماد السيد وإيقاف جنش لطرده فى مباراة الإياب أمام النجم الساحلى التونسى فى نصف نهائى البطولة الأفريقية.