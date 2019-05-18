شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يبحث عن حارس مرمى لتدعيم صفوفه فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث مسئولو مصر المقاصة عن التعاقد مع حارس مرمى خبرة للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لحماية عرين الفريق الفيومى فى الموسم المقبل بصحبة المتواجدين أحمد عادل ومحمود حمدى وكوكو . ورغم تواجد أحمد عادل عبد المنعم كحارس أساسى بالإضافة إلى محمود حمدى ومحمد كوكو، إلا أن مجلس الإدارة يرغب فى التعاقد مع حارس مرمى خبرة بصحبة عادل عبد المنعم . كان محمود حمدى قد ألمح للمقربين رغبته فى الرحيل عن المقاصة بنهاية الموسم الحالى لرغبته فى المشاركة بشكل أساسى ورفضه الجلوس إحتياطيا لاحمد عادل عبد المنعم الذى شارك مع الفريق منذ انتقاله فى الإنتقالات الشتوية قبل الماضية من الأهلى للفريق الفيومى .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المقاصة يبحث عن حارس مرمى لتدعيم صفوفه فى الصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.