محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن-(أ ش أ): تأهل السباح المصري علي خلف الله- اليوم السبت- إلى الدور النهائي ببطولة (تراي برو سويم)TYR Pro Swim" للسباحة المقامة حاليا في أمريكا. جاء التأهل ضمن منافسات سباق 50 متر فراشة بعد احتلاله المركز الثالث في التصفيات بزمن 23.85 ثانية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السباح علي خلف الله يتأهل إلى نهائي بطولة تراي برو للسباحة بأمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.