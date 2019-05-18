مدرب نهضة بركان: جاهزون للتتويج بالكونفدرالية.. والضغط سيكون على الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال منير الجعواني المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي، إن فريقه جاهز للظفر ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، مشددًا أن منافسه فريق الزمالك يعاني من الضغوطات.

وأضاف المدير الفني لفريق نهضة في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الزمالك :"المباراة من شوطين، الشوط الأول في المغرب والثاني في مصر، والفريق جاهز سيتوج باللقب".

وتابع :"اللاعبون يشعروا بالمسئولية، فريقي جاهز ونراهن بقوة بالظفر بلقب مسابقة الكونفدرالية، خاصة أن مباراة الذهاب ستقام على أرضنا وبين جماهيرنا".

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وأنهى :"سنرفع الكأس في مصر".

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الزمالك ونهضة بركان غدًا الأحد بالمغرب، على أن تقام مباراة العودة في برج العرب بالاسكندرية في 26 من الشهر الحالي.

جدير بالذكر أن الزمالك وصل للمباراة النهائية عقب فوزه على النجم الساحلي بنتيجة (1-0) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا، في المقابل وصل فريق نهضة بركان للمباراة النهائية على حساب الصفاقسي التونسي.