ننشر خطة الزمالك للحصول على توقيع ظهير الأهلي حسين السيد

يسعي نادي الزمالك للتعاقد مع حسين السيد ظهير أيسر النادي الأهلي المصري بعد إنتهاء اعارته مع نادي الاتفاق السعودي.

وكشفت مصادر خاصة أن نجلي رئيس الزمالك احمد وأمير تحدثوا مع اللاعب بشكل ودي لمعرفة موقفه مع الاهلي ورأيه في اللعب للابيض.

وتابع أن اللاعب لم يحسم قراره حتى الآن وخاصة أنه سيجتمع مع مسؤولي القلعة الحمراء الاسبوع المقبل لحسم موقفه في ظل امتلاك عرض من احد الأندية في الخليج.

وتأتي رغبة الزمالك في الحصول على توقيع ظهير الأهلي في ظل رغبة نادي بيراميدز في الحصول على توقيع ظهير الزمالك عبدالله جمعة.