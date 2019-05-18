تفاصيل جلسة جروس مع ثلاثي دفاع الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع ثلاثي خط دفاع الفريق الفريق محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالغني من أجل منحهم تعليمات خاصة قبل مباراة الفريق أمام نهضة بركان المغربي وقام جروس خلال الجلسة بشرح للثلاثي خطورة المهاجم الكونغولي “كودجا” مهاجم نهضة بركان وكيفية الضغط عليه وإيقاف خطورته ويستعد الزمالك لمواجهة فريق نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية الافريقية غدا الأحد بالمغرب

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