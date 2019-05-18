مانشستر سيتي يكتب التاريخ بـ”ثلاثية” محلية

توج فريق مانشستر سيتي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخه بتغلبه على فريق واتفورد 6-0، اليوم السبت، في المباراة النهائية.

وتقمص رحيم ستيرلينغ دور البطولة لمانشستر سيتي بعدما سجل 3 أهداف “هاتريك” في الدقائق 37 و81 و87، فيما أضاف الأهداف الثلاثة الأخرى ديفيد سيلفا في الدقيقة 26 وكيفين دي بروين في الدقيقة 61 وغابرييل خيسوس في الدقيقة 68.

وأصبح مانشستر سيتي أول فريق يفوز بالبطولات الثلاث الإنجليزية المحلية في موسم واحد حيث يأتي هذا التتويج بعد 6 أيام من حسم مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي، وبعد أن توج الفريق في فبراير (شباط) الماضي بلقب كأس الرابطة الإنجليزية.

وكانت هذه هي المرة الثانية التي يصل فيها فريق واتفورد للمباراة النهائية بعدما صعد إليها في 1984 وخسر أمام إيفرتون 0-2.