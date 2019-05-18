الجمعية المصرية لدعم الرياضه بالغربية تحتفل بذكري إنتصارات العاشر من رمضان

بمناسبه ذكري انتصارات الجيش المصري في العاشر من رمضان السادس من أكتوبر 1973 نظمت اليوم الجمعية المصرية لدعم الرياضه المدرسيه بالغربية برئاسة السيد حمدي البهنساوي الإفطار السنوي لها تحت عنوان "تواصل الأجيال" بنادي بلديه المحلة. أقيم حفل الإفطار تحت رعاية السيد مصطفى السامولي رئيس مجلس إدارة نادي بلديه المحله والسيد محمد الألفي نائب الرئيس والسيد مصطفي الشامي آمين الصندوق والسيد مصطفى رشدي مدير النادي. والسيد مصطفى رشدي مدير النادي. وشارك في الحفل نخبه من كبار الرياضيين منهم السيد سامي يونس رئيس منطقه الكره الطائرة بالغربية ومصطفى فكري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه والمتحدث الإعلامي السابق والدكتور محمد مرسال أستاذ طرق تدريس التمرينات بكلية التربية الرياضيه بجامعة المنصوره والسيد عبدالمنعم المتولي رئيس التحرير التنفيذي لمؤسسة آخر الأخبار نيوز والسيد مصطفى محجوب وكيل نقابه المهن الرياضيه بالغربيه والسيد كمال فهمي موجه عام التربيه الرياضيه بالغربية والسيده اماتي فؤاد موجه التربيه الرياضيه بغرب المحله الي جانب نخبه من موجهي وموجهات ومدرسي ومدرسات التربيه الرياضيه الحاليين والسابقين بمحافظة الغربية. وفي إطار خطه الجمعيه في تواصل الأجيال وعلي هامش حفل الإفطار أقيم حفل تكريم للسيد زكريا ابوحسن موجه التربيه الرياضيه السابق بمناسبه بلوغه عامه ال 64 كأحد رواد التربيه الرياضيه.

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