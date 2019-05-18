شاهد.. كليان مبابي يحطم رقم غائب عن الدوري الفرنسي منذ 52عاما

حطم اللاعب الفرنسي كليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الرقم المميز المسجل باسم اللاعب هيرفي ريفيلي لاعب فريق سانت إتيان الذي استطاع ان يسجل 31هدف مع فريقه في موسم 1966/1967. الذي استطاع ان يسجل 31هدف مع فريقه في موسم 1966/1967. وذلك بعدما وصل مبابي الى الهدف رقم 32 هذا الموسم حيث أحرز الهدفين الثالث والرابع لفريقه اليوم امام ديجو في المباراة المقامة حاليا بين الفريقين. شاهد هدف مبابي في شباك ديجو

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