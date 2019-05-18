رسميا مدرب اياكس يخروج من قائمة المرشحين لتدريب برشلونة

كشفت تقارير اسبانية عن بقاء مدرب اياكس الهولندي مع الفريق خلال الموسم المقبل عقب النجاح الذي حقق مع الفريق في الموسم الحالي .

واكدت صحيفة الموندو الاسبانية ان المدرب الهولندي تين هاج سوف يستمر مع فريق اياكس في الموسم الجديد، ومن الصعب ان

يتولي قيادة برشلونة في الموسم المقبل.

وكان المدرب دخل ضمن قائمة المدربين المرشحين لخلافت المدرب الاسباني ارنستو فاليفردي مدرب برشلونة الحالي وذلك عقب فشل الفريق في دوري ابطال اوروبا.