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رسميا مدرب اياكس يخروج من قائمة المرشحين لتدريب برشلونة

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كشفت تقارير اسبانية عن بقاء مدرب اياكس الهولندي مع الفريق خلال الموسم المقبل عقب النجاح الذي حقق مع الفريق في الموسم الحالي .

واكدت صحيفة  الموندو الاسبانية ان المدرب الهولندي تين هاج سوف يستمر مع فريق اياكس في الموسم الجديد، ومن الصعب ان

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يتولي قيادة في الموسم المقبل.

وكان المدرب دخل ضمن قائمة المدربين المرشحين لخلافت المدرب الاسباني ارنستو فاليفردي مدرب برشلونة الحالي وذلك عقب فشل الفريق في دوري ابطال اوروبا.

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