طاقم حكام لقاء الأهلي والترجي يدير مواجهة الزمالك ونهضة بركان

حددت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف "، حكمي الفيديو في لقاء الزمالك ونهضة بركان المغربي، الذي يقام غدا في نهائي الكونفيدرالية. واختار الكاف الثنائي مالك سامبا وجبريل كمارا، بحيث يكونا مساعدين للزامبي بكاري جاساما حكم الفيديو في اللقاء. والجدير بالذكر ان جاساما وسامبا وكمارا كانوا حكام الفيديو في لقاء الاهلي والترجي بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي عندما فاز الاحمر بثلاثة اهداف لهدف. ويذكر ان مباراة الزمالك ونهضة بركان سيديرها تحكيميا الزامبي سيكازوي.

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