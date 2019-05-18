رباعي الأهلي يزور الطفل يوسف ويمنحه قميص النادي

حرص رباعي الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي، وليد ازارو وحسين الشحات وعلي معلول والأنجولي جيرالدو على زيارة الطفل يوسف المصاب بالسرطان.
وكان الطفل يوسف طلب زيارة رباعي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحرص لاعبو الأهلي على زيارة الطفل ومنحه قميص النادي الأهلي مكتوب عليه اسمه.
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