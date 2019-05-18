شاهد.. باريس سان جيرمان يمطر شباك ديجون بثلاثية في الشوط الأول

انهي فريق باريس سان جيرمان الشوط الاول من مباراته امام ديجون متقدما بثلاثة اهداف دون رد في المواجهة التي تجمع الفريقين عليملعب حديقة الامراء ضمن منافسات الاسبوع الـ37من الدوري الفرنسي.
سجل انخيل دي ماريا الهدف الأول في
الدقيقة 3، وأضاف اديسون كافاني الهدف الثاني في الدقيقة 4، قبل ان يسجل كليان مبابي الهدف الثالث في الدقيقة 36.
شاهد أهداف الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان وديجون
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