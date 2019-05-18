شاهد.. باريس سان جيرمان يمطر شباك ديجون بثلاثية في الشوط الأول

انهي فريق باريس سان جيرمان الشوط الاول من مباراته امام ديجون متقدما بثلاثة اهداف دون رد في المواجهة التي تجمع الفريقين علي

ملعب حديقة الامراء ضمن منافسات الاسبوع الـ37من الدوري الفرنسي.

سجل انخيل دي ماريا الهدف الأول في

شاهد أهداف الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان وديجون

الدقيقة 3، وأضاف اديسون كافاني الهدف الثاني في الدقيقة 4، قبل ان يسجل كليان مبابي الهدف الثالث في الدقيقة 36.