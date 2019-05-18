بعد تتويجه بالثلاثية.. جوارديولا : يا له من موسم عظيم

أعرب بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن سعادته بعدما توج فريقه بالثلاثية في موسم استثنائي.

وتوج مانشستر سيتي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي عقب اكتساحه نظيره واتفورد بسداسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن، ليكمل بذلك الثلاثية بعدما حقق لقب الدوري الإنجليزي وكأس

رابطة المحترفين.

وعلق جوارديولا خلال مقابلة تليفزيونية على تتويج فريقه بالثلاثية، " بالتأكيد هو موسم عظيم بعد تتويجنا بالثلاثية".

وتابع المدرب الإسباني " أود أن أهنئ لاعبو مانشستر سيتي على ما بذلوه هذا الموسم، فهم السبب الحقيقي وراء تلك البطولات".

Advertisements

واستطرد مدرب مانشستر سيتي، " لكننا لا ينبغي أن نقف عند هذا الحد، فيجب علينا التطور ومواصلة الإنجازات وإضافة بطولات جديدة".

وحقق مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي برصيد 98 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن منافسه ليفربول، بينما توج بكأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين بعدما أقصي تشيلسي بركلات الترجيح آنذاك.

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي يواجه ليفربول وصيف البريميرليج في كأس الدرع الخيرية وذلك في أغسطس المقبل.