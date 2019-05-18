وافق مجلس إدارة نادي الصيد على منح لاعب النادي أحمد زاهر بطل الرماية مكافأة قدرها 175 ألف جنيه بعد نجاحه فى التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.
ومن المقرر أن يخوض اللاعب عددا من البطولات الدولية في المرحلة المقبلة ضمن خطةإعداده للدورة الأولمبية المقبلة.
واكد محسن طنطاوي رئيس نادي الصيد أن المكافأة تأتي في إطار التحفيز للاعب قبل خوض الأولمبياد ،حيث نأمل أن يحرز من خلالها ميدالية لرفع اسم مصر
وأضاف: أن اتحاد الرماية لايبخل على اللاعب حيث سيضع الاتحاد برنامجا قويا للاعب خلال الأيام القليلة المقبلة بهدف تحقيق ميدالية للرماية فى الأولمبياد المقبلة.
وألمح طنطاوي أنه متفائل لتحقيق زاهر ميدالية في الأولمبياد خاصة أنه حقق ميدالية فضية خلال بطولة العالم بالمكسيك في مارس الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر الصيد يمنح أحمد زاهربطل الرماية مكافأة مالية وطنطاوي متفائل بميدالية أولمبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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