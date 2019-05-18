عبدالله هشام يتأهل للعب علي الميدالية البرونزية في بطولة سيرياس للكاراتيه

تأهل عبدالله هشام لاعب منتخب مصر للكاراتيه للعب علي الميدالية البرونزية في بطولة series A للكاراتيه والمقامة في تركيا خلال الفترة من 15 وحتى 19 مايو الجاري. وتضم بعثة منتخب مصر كلا من: سارة عاصم ورضوى سيد وريم أحمد وجيانا فاروق وفريال أشرف وأمنية محمد وسارة عبده وإيمان أشرف وفوزية محمود وشهد إيهاب وآية هشام وعلى محمد وفراس أسامة وعبد المنعم ورضوى سيد وريم أحمد وجيانا فاروق وفريال أشرف وأمنية محمد وسارة عبده وإيمان أشرف وفوزية محمود وشهد إيهاب وآية هشام وعلى محمد وفراس أسامة وعبد المنعم محمد ومؤمن أحمد سعيد وعمر أحمد عبد المنعم وعبد الله هشام وكريم أيمن وعبد الله ممدوح وعمر اشرف وعمرو علاء ومحمد السيد وأحمد أشرف وكريم وليد صلاح الدين. ويرأس بعثة منتخب أحمد أبو عيشة، ويرافقهم سيف النصر مصطفى مدرب الكاتا، ومحمد عبد الرحمن وهانى قشطة مدربا الكوميتيه.

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