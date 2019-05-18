اتحاد الريشة الطائرة يطلب تنظيم البطولة الأفريقية

يدرس اتحاد الريشة الطائرة التقدم بطلب إلى الاتحاد الأفريقى لتنظيم بطولة أفريقيا 2020 فى مصر. وسوف يطرح الاتحاد رغبة الاتحاد المصري خلال اجتماع الاتحاد الافريقي يوم 22 مايو الجارى بالصين حيث تعقد هناك اجتماعات الاتحاد الدولى والعربى والأفريقى والبحر المتوسط للعبة المقرر لها الفترة من 22 حتى 24 مايو الجارى فى الصين.

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