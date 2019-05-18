اقتنص فريق فالنسيا، السبت، المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).



وتغلب فالنسيا على مضيفه بلد الوليد بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة للمسابقة.



أحرز الهدفين، كارلوس سولر باراغان ورودريغو مورينو في الدقيقتين 36 و52 من زمن المباراة.



ليستغل سقوط خيتافي في فخ التعادل مع فياريال ضمن نفس الجولة بهدفين لكل فريق.



بذلك، اقتنص فالنسيا المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال برصيد 61 نقطة بفارق نقطتين عن خيتافي الذي تأهل لدور المجموعات للدوري الأوروبي الموسم المقبل.



فيما يحتل فياريال المركز الخامس عشر برصيد 43 نقطة بفارق نقطتين عن بلد الوليد.



كما حقق إسبانيول الفوز على ضيفه ريال سوسييداد بهدفين دون رد، ضمن ذات الجولة.



أحرز الهدفين، الفنزويلي روبرتو روزاليس والصيني وو لي في الدقيقتين 58 و65 من زمن اللقاء.



ليستغل خسارة أتلتيك بيلباو من مضيفه إشبيلية بهدفين دون رد بنفس الجولة.



بذلك، يحتل إشبيلية المركز السادس برصيد 59 نقطة وتأهل لمجموعات الدوري الأوروبي، وإسبانيول السابع برصيد 53 نقطة وتأهل للدور التمهيدي لدوري الأوروبي، بفارق الأهداف عن أتلتيك بيلباو.



فيما تجمد رصيد ريال سوسييداد عند 50 نقطة في المركز التاسع.



ويتصدر المسابقة فريق برشلونة برصيد 86 نقطة وتوج باللقب وتأهل لمجموعات دوري أبطال أوروبا.

المصدر: الاناضول



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فالنسيا يقتنص المركز الرابع في "الليجا" ويتأهل لأبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.