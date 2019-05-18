آخرها كأس إنجلترا.. مانشستر سيتي يحقق ثلاثية محلية غير مسبوقة

سحق مانشستر سيتي منافسه واتفورد بسداسية نظيفة في نهائي كأس انكلترا في طريقه الى تحقيق ثلاثية محلية غير مسبوقة في تاريخ كرة القدم الانكليزية السبت على ملعب ويمبلي في لندن.



وكان سيتي احرز كأس رابطة الاندية بفوزه على تشلسي بركلات الترجيح في اواخر شباط/فبراير الماضي، قبل ان يحتفظ بلقب بطل الدوري الانكليزي الممتاز بعد صراع مرير مع ليفربول الاحد الماضي.



وسجل رحيم سترلينغ ثلاثية واضاف كل من الاسباني دافيد سيلفا والبلجيكي كيفن دي بروين والبرازيلي غابريال جيزوس الاهداف الثلاثة الاخرى ليحقق فريقهم اكبر فارق في النتيجة في نهائي كأس انكلترا منذ عام 1903.



وكانت المفاجاة اشراك المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس على حساب الارجنتيني سيرخيو اغويرو في تغيير وحيد طرأ على تشكيلة مانشستر سيتي مقارنة بالمباراة الاخيرة ضد برايتون في الدوري المحلي الاحد الماضي عندما توج باللقب.



سيطر مانشستر سيتي على مجريات اللعب في مطلع المباراة في حين بدا واضحا بان واتفورد يلعب بخطة دفاعية ويعتمد على الهجمات المرتدة.



وفي غمرة سيطرة مانشستر سيتي شن الاسباني جيرار ديلوفو هجمة مرتدة سريعة قبل ان يمرر كرة بينية باتجاه الارجنتيني روبرتو بيريرا لينفرد الاخير بالحارس البرازيلي إيدرسون الذي انقذ فريقه من هدف محقق (8).



وحصل جيزوس على فرصة عندما استدار على نفسه وسدد كرة قوية لكن احد مدافعي واتفورد تدخل في اللحظة الاخيرة مشتتا الكرة إلى الخارج (10).



واثمر ضغط سيتي هدفا اول حمل توقيع دافيد سيلفا عندما وصلته الكرة من رأسية لسترلينغ داخل المنطقة فسددها بيسراه على الطاير بعيدا عن متناول الحارس البرازيلي هيريليو غوميش الذي كان يخوض مباراته الوداعية مع فريقه(26).



والهدف هو الاول لسيلفا في 27 مباراة في مختلف المسابقات منذ ان زار شباك ساوثمبتون في الدوري المحلي في 30 كانون الاول/ديسمبر الماضي.



واضاف سترلينغ الهدف الثاني عندما رفع البرتغالي برناردو سيلفا كرة عند القائم البعيد فغمزها البرازيلي باتجاه المرمى قبل ان يتابعها سترلينغ داخل الشباك قبل ان تجتاز خط المرمى (38).



وكاد الجزائري رياض محرز يسجل الهدف الثالث عندما تلاعب باحد مدافعي واتفورد واطلق كرة قوية تصدى لها غوميش ببراعة (40)، وراوغ جيزوس احد مدافعي واتفورد وسدد لكن مواطنه غوميش تصدى لمحاولته (46). ثم الغى الحكم هدفا سجله جيزوس بارتماءة رأسية بداعي التسلل (50).



ومن هجمة مرتدة سريعة مرر سترلينغ الكرة باتجاه جيزوس الذي كسر مصيدة التسلل ومرر الكرة باتجاه البلجيكي كيفن دي بروين، بديل محرز، منتصف الشوط الثاني فراوغ الحارس غوميش بتمويه جسدي رائع قبل ان يسدد في الشباك الخالية (61).



واضاف جيزوس الهدف الرابع عندما كسر مصيدة التسلل بتمريرة اكثر من رائعة من دي بروين لينفرد بغوميش ويسدد في شباكه (68).



واضاف سترلينغ الهدف الشخصي الثاني والخامس لفريقه عندما تابع الكرة من مسافة قريبة بعد تمريرة عرضية رائعة من برناردو سيلفا (81).



وحقق سترلينغ الهاتريك بعد ان سدد كرة من نقطة الجزاء تصدى لها غوميش وارتطمت بالقائم الأيمن وعادت الى سترلينغ بالذات ليتابعها داخل الشباك (87).



والهدف هو السادس والعشرون لسترلينغ هذا الموسم في مختلف المسابقات بالاضافة الى نجاحه في 15 تمريرة حاسمة.



وبات ستيرلينغ اول لاعب يسجل هاتريك في نهائي كأس انكلترا منذ ستان مورتنسن في نهائي عام 1953 لصالح بلاكبول، والرابع بعد ويليام تونلي من بلاكبيرن عام 1890 وجيمي لوغان من نوتس كاونتي عام 1894.

المصدر: فرانس برس