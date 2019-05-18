رياضة | غيابات بالجملة في قائمة برشلونة لمواجهة إيبار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غيابات بالجملة في قائمة برشلونة لمواجهة إيبار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني قائمة الفريق لمواجهة إيبار ، في الجولة الأخيرة بالدوري الإسباني.

واستدعى فالفيردي 19 لاعبًا لمواجهة إيبار في الليجا ، في البروفة الأخيرة قبل مواجهة فالنسيا يوم السبت المقبل في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وجاءت قائمة برشلونة على النحو التالي:

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سيليسن ، إيناكي بينا ، سيميدو ، بيكيه ، راكيتيتش ، بوسكيتس ، توديبو ، ميسي ، مالكوم ، لينجليت ، جوردي ألبا ، سيرجي روبيرتو ، ألينيا ، ريكي بويغ ، آرتورو فيدال ، صامويل أومتيتي ، أبيل رويز ، موسى واجي ، كارليس بيريز.

بينما شهدت القائمة 8 غيابات وهم:

برينس بواتينج ، لويس سواريز ، آرثر ، فيليب كوتينيو ، عثمان ديمبيلي ، رافينيا ، فيرمايلين ، تير شتيجن.