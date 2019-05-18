رياضة | ليون يواصل سيطرته على لقب دوري أبطال أوروبا للسيدات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليون يواصل سيطرته على لقب دوري أبطال أوروبا للسيدات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل ليون الفرنسي هيمنته على كرة القدم النسائية في أوروبا حيث توج الفريق للموسم الرابع على التوالي بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات بالفوز على برشلونة الإسباني 4 - 1 اليوم السبت في المباراة النهائية.

وعلى ملعب "جروباما أرينا" في بودابست، افتتحت الألمانية الدولية دزينيفر ماروزسان التسجيل لليون في الدقيقة الخامسة ثم أضافت زميلتها النرويجية أدا هيجيربيرج ثلاثية (هاتريك) خلال الشوط الأول.

وقبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة، سجلت أسيسات أوشوالا الهدف الوحيد لبرشلونة لحفظ ماء الوجه.