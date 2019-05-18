رياضة | رونالدو يودع مدرب يوفنتوس برسالة مؤثرة

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وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أيقونة فريق يوفنتوس الإيطالي، رسالة وداع لماسيمليانو أليجري المدير الفني للفريق والذي أعلن رحيله نهاية الموسم الجاري.

وكتب رونالدو عبر حسابه عبر تويتر "شكرا سيدي! لقد عشنا سنة واحدة فقط معًا ولكن كان الأمر استثنائيًا ، فبالإضافة إلى كونك مدربًا رائعًا ، فأنت رجل عظيم. كان من دواعي سروري العمل معك".

وكان رونالدو قد انضم إلى يوفنتوس قادما من ريال مدريد الإسباني في الصيف الماضي.