رياضة | ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة نجمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي ريال مدريد الإسباني، عن طبيعة إصابة لاعب خط وسط الفريق، التي ستبعده عن المباراة الأخيرة في الليجا هذا الموسم ضد ريال بيتيس غدًا على ملعب سانتياجو برنابيو.

وأصدر نادي ريال مدريد بيانًا طبيًا عبر موقعه على الإنترنت يؤكد فيه إصابة داني سيبايوس بحمل زائد في عضلات الفخذ الأيمن.

وجاء البيان الطبي الذي أصدره ريال مدريد كالآتي: أظهرت الفحوص الطبية التي أجريت اليوم للاعب داني سيبايوس ، من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، أن اللاعب يعاني من شد عضلي في عضلات الفخذ الأيمن ، سيتم تقييم تطور حالته.

وبالتالي ، لن يتمكن سيبايوس من لعب المباراة الأخيرة للريال هذا الموسم في سانتياجو برنابيو عندما يستضيف ريال بيتيس غدًا الأحد.