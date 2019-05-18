رياضة | مفاجآت في قائمة ريال مدريد أمام بيتيس.. زيدان يمنح بيل فرصة أخيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في قائمة ريال مدريد أمام بيتيس.. زيدان يمنح بيل فرصة أخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني قائمة الفريق لمواجهة ريال بيتيس ، غدًا الأحد ، على ملعب سانتياجو برنابيو ، في الجولة الأخيرة من الليجا هذا الموسم.

زين الدين زيدان مدرب الريال استدعى 19 لاعبًا لمواجهة ريال بيتيس ، وشهدت القائمة دعوة جاريث بيل الذي قد يلعب آخر مباراة ممكنة له بقميص الفريق الملكي قبل رحيله المحتمل عن الريال في الميركاتو الصيفي المقبل ، بينما استبعد لوكا زيدان.

وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة ريال بيتيس على النحو التالي:-

حراسة المرمى: كيلور نافاس ، تيبو كورتوا ، دييجو ألتوب.

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خط الدفاع: كارفاخال ، رافائيل فاران ، ناتشو ، مارسيلو ، سيرجيو ريجيلون.

خط الوسط: توني كروس ، لوكا مودريتش ، فالفيردي ، ماركوس يورينتي ، ماركو أسينسيو ، إبراهيم دياز ، إيسكو.

خط الهجوم: كريم بنزيمة ، جاريث بيل ، لوكاس فاسكيز ، فينيسيوس جونيور.

بينما جاءت قائمة غيابات ريال مدريد كالآتي: لوكا زيدان ، أودريوزولا ، فاييخو ، راموس ، سيبايوس ، كاسيميرو ، ماريانو دياز.