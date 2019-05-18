رياضة | عاجل.. مفاجأة مدوية تغير مسار صفقة برشلونة المحتملة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجأة مدوية تغير مسار صفقة برشلونة المحتملة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجاة مدوية بشأن إمكانية فشل انتقال الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم أتليتكو مدريد إلى برشلونة بداية من الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" مساء اليوم السبت، إن هناك مفاوضات من جانب باريس سان جيرمان مع مدرب يوفنتوس الإيطالي الذي قرر الرحيل، الإيطالي ماسميليانو أليجري، خلفا للألماني توماس توخيل.

وتابعت الصحيفة: " في حال تعيين ألييجري مدربا لباريس سان جيرمان فإن احتمالية توقيع النادي الباريسي مع الفرنسي جريزمان سترتفع كثيراً في الفترة المقبلة".

يذكر أن أليجري قرر الرحيل عن يوفنتوس الذي يضم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، خاصة بعد وداع دوري أبطال أوروبا رغم إنهاء الموسم متوجا بالدوري الإيطالي.