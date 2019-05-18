رياضة | تصريح مثير للجدل من جوارديولا بعد الفوز بكأس الاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح مثير للجدل من جوارديولا بعد الفوز بكأس الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي على الفوز على واتفورد 6-0 على ملعب ويمبيلي ، والتتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

قال بيب جوارديولا عن كونه أول مدرب يحقق الثلاثية المحلية في تاريخ إنجلترا ، حيث قال: هذا شيء جيد، إنها تحدث للمرة الأولى في هذا البلد، بما أننا فعلناها أي أحد يستطيع أن يفعلها.

وأضاف: كانت الجماهير مذهلة معنا وانهينا عاماً مثالياً ، إلى جميع القائمين في النادي تهانينا ، خاصة لهؤلاء اللاعبين لانهم هم السبب للفوز بهذه الألقاب.

وتابع: أنا أعشق دوري أبطال أوروربا ولكن الفوز بالثلاثية المحلية أصعب من الفوز بدوري الأبطال.