رياضة | غدًا.. النصر يفتح مدرجاته للجماهير بعد التتويج بالدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. النصر يفتح مدرجاته للجماهير بعد التتويج بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن فتح مدرجات تدريب الفريق غدًا، من أجل تقديم الجماهير التحية للاعبين على ما قدموه من مستوى مبهر توج الفريق ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمرة الثامنة في تاريخه.

وأكدت صحيفة "لرياضية"فتح مدرجات ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود من قبل إدارة النادي، من أجل إتاحة الفرصة لجماهير العالمي لتحية فريقهم على بطولة الدوري، ومساندتهم قبل المباراة القادمة بدوري أبطال آسيا.