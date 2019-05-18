رياضة | نهضة بركان يواجه الزمالك بقوته الضاربة وغائب وحيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نهضة بركان يواجه الزمالك بقوته الضاربة وغائب وحيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق نهضة بركان مباراة الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية بصفوف مكتملة.

ويستعد نهضة بركان لاستقبال الزمالك، مساء غد الأحد، ضمن ذهاب نهائي مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

وقالت صحيفة المنتخب المغربية، إن الفريق البركاني سيستعيد خدمات محمد عزيز والذي يعتبر من الدعامات الأساسية للفريق كما أن عبد الصمد المباركي سيعطي إضافة ودفعة للفريق بالنظر للتجربة الكبيرة والتي يمتلكها صاحب الـ37 عامًا.

وأضافت الصحيفة أن البوركينابي آلان تراوري لاعب فريق النهضة سيكون الغائب الوحيد بسبب الإصابة حيث يخوض اللاعب فترة علاج في فرنسا.