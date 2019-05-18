رياضة | صحيفة مدريدية تكشف عن مفاجأة في برشلونة قبل نهائي الكأس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة مدريدية تكشف عن مفاجأة في برشلونة قبل نهائي الكأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إرنيستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة قرر منح جميع لاعبيه الإجازة السنوية عقب نهائي كأس ملك إسبانيا. وذكرت صحيفة "آس" المدريدية: "برشلونة لم يخطط لأي أجواء احتفالية عند تحقيق الكأس ، حتى ولو لوجبة عشاء عند الإنتصار!!". وذكرت صحيفة "آس" المدريدية: "برشلونة لم يخطط لأي أجواء احتفالية عند تحقيق الكأس ، حتى ولو لوجبة عشاء عند الإنتصار!!". وتابعت: "فالفيردي قرر تكثيف التدريبات قبل نهائي الكأس لمدة أسبوع ، وبعد النهائي بيوم سيأخذ الجميع الإجازة السنوية".

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