رياضة | تاريخ مُخيب للمصريين في الكونفيدرالية .. 32 مشاركة لـ 12 فريقًا والمُحصلة "لقب يتيم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تاريخ مُخيب للمصريين في الكونفيدرالية .. 32 مشاركة لـ 12 فريقًا والمُحصلة "لقب يتيم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الكروي بالنادي الزمالك لخوض مواجهة صعبة أمام مضيفه نهضة بركان المغربي مساء الأحد 19 مايو، ضمن لقاء ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، باحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية تمهد له الطريق للتتويج بلقب البطولة الإفريقية للمرة الأولي في تاريخه.

بطولة الكونفيدرالية الإفريقية تعتبر بطولة "مُستعصية" على الأندية المصرية، حيث شارك 12 ناديًا مصريًا في 17 نسخة من البطولة الإفريقية منذ عام 2004 وحتي العام الحالي هم (الأهلي – الزمالك – المصري – الاسماعيلي – الاتحاد السكندري – وادي دجلة – حرس الحدود – انبي – بتروجيت – المقاولون العرب – سموحة – المقاصة) مُسجلة 32 مشاركة في البطولة القارية، وحصدت لقب وحيد.

- أول مشاركة مصرية بالكونفيدرالية:

أول مشاركة مصرية في بطولة الكونفيدرالية كانت لفريق الاسماعيلي عام 2004، وودع البطولة مبكرًا من دور الـ32 أمام فريق الملعب التونسي.

- أكثر الأندية المصرية مشاركة بالبطولة:

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يعتبر فريق الاسماعيلي أكثر الأندية مشاركة في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، وذلك بعدما شارك في 6 نسخ للبطولة أعوام 2004، 2005، 2007، 2011، 2013، 2014، وكان أفضل إنجازاته في البطولة بلوغ الدور ربع النهائي مرتين فقط.

ويأتي خلف الاسماعيلي في ترتيب أكثر أندية مصر مشاركة بالبطولة انبي وحرس الحدود وشارك كل منهما في 5 نسخ بالبطولة الإفريقية، ثم الاهلي والزمالك والمصري وشارك كل منهما 3 مرات بالبطولة، يأتي خلفهم بتروجيت بالمشاركة مرتين، ثم مشاركة وحيدة لأندية المقاصة والمقاولون ووادي دجلة وسموحة والاتحاد السكندري.

- لقب مصري "يتيم" بالكونفيدرالية:

اللقب المصري الوحيد بالكونفيدرالية حققه الأهلي صعوبة بالغة عام 2014، حيث واجه فريق سيوي سبورت الإيفواري في النهائي، وخسر لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف، وفي لقاء الإياب ظل التعادل السلبي مسيطرًا على اللقاء حتي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع قبل أن يخطف عماد متعب هدف الفوز للمارد الأحمر ليمنح فريقه لقبًا إفريقيًا غاليًا.

- الزمالك وحلم اللقب الثاني:

يتطلع الزمالك لحصد لقب بطولة الكونفيدرالية الثاني في تاريخ الأندية المصرية، عندما يلتقي مع نهضة بركان المغربي في نهائي النسخة الحالية للبطولة، حيث ستقام مباراة الذهاب بالمغرب في تمام الثانية عشر منتصف ليل الأحد، بينما ستقام مباراة الإياب يوم 26 مايو الجاري في مصر.