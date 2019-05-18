رياضة | تقنية الفيديو تثير غضب جماهير الخليج قبل موقعة الصعود للدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقنية الفيديو تثير غضب جماهير الخليج قبل موقعة الصعود للدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن تطبيق تقنية الفيديو "var" أثارت غضب جماهير نادي الخليج، قبل مباراة الإياب أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم، ضمن إطار ملحق الصعود لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الجماهير أعلنت غضبها على تطبيق تقنية الفيديو، بعد أن تسببت في قرار اتحاد الكرة السعودي، بنقل المباراة إلى ملعب "الأمير محمد بن فهد" في الدمام، نظرًا لعدم ملائمة ملعب الخليج لاستقبال الكاميرات المستخدمة في تقنية الفيديو.

وجاء اعتراض جماهير الخليج، بسبب عدم تكافؤ الفرص حيث سيخوض الحزم مباراة الذهاب على ملعبه، بينما يخوض الخليج اللقاء خارج ملعبه مما سيصعب الأمور على الجماهير لمساندة الفريق في المباراة المصيرية.