شكرا لقرائتكم أحمد الشناوى يفطر فى حضرة الأطفال الأيتام.. ويعلق: مبسوط أوى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص أحمد الشناوى، حارس مرمى بيراميدز، على زيارة إحدى دور الأيتام، والإفطار بصحبة الأطفال . ونشر الشناوي صورا عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام وعلق: "مبسوط أوي النهارده إنى كنت معاكم حتى ولو وقت صغير بس دي أقل حاجة نقدمها ليكم ورمضان كريم عليكم يا رب .. فرح طفل".

الشناوى حارس بيراميدز Advertisements

الشناوى حارس بيراميدز

الشناوى حارس بيراميدز

الشناوى حارس بيراميدز

الشناوى حارس بيراميدز

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