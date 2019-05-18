شكرا لقرائتكم كواليس زيارة الننى لأحمد عبد الحليم نجم الزمالك الأسبق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد محمد الننى نجم أرسنال الإنجليزى لمصر فى زيارة قصيرة لمدة 48 ساعة وذلك قبل العودة لإنجلترا استعدادا لنهائى الدورى الأوروبى بين الجانرز وتشيلسى.

الننى وقام الننى بزيارة أحمد عبد الحليم نجم الزمالك الأسبق وتناول وجبة الإفطار معه بصحبة والده ناصر الننى مدرب بلدية المحلة السابق وذلك بعدما اشترى لاعب أرسنال شقة جديدة بنفس المنطقة التى يسكن فيها لاعب الفريق الأبيض السابق. Advertisements اجتمع الننى مع الفنان حمدى الوزير على هامش الإفطار الذى أقامه له أحمد عبد الحليم.

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