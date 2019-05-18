شكرا لقرائتكم الزمالك يخصص دورا كاملا فى فندق الإقامة للاعبين وأفراد البعثة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مسئولو الزمالك على تخصيص دور منفصل للاعبين فى فندق إقامة الفريق بمدينة السعيدية المغربية، فى إطار تواجد الفريق الأبيض لمواجهة نهضة بركان المغربى، فى المباراة المقرر إقامتها غداً الأحد، فى ذهاب نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

Advertisements

جاء تخصيص مسئولو نادى الزمالك، لدور منفصل للاعبى الفريق الأبيض فى فندق الإقامة من أجل زيادة نسبة التركيز داخل معسكر الفريق الأبيض قبل المواجهة المرتقبة مع الفريق المغربى.

يذكر أن لقاء العودة بين الزمالك ونهضة بركان المغربى سيقام يوم 26 من شهر مايو الجارى، على استاد برج العرب، لحسم الفائز بلقب البطولة الأفريقية.