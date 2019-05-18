شكرا لقرائتكم ناصر الفهد: النصر استحق اللقب الأقوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد قائد النصر السابق ناصر الفهد أن فريقه استحق لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مشيراً إلى أن البطولة لم تأتِ بسهولة بل بعمل جبّار تكاملي من الإدارة والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين.

وقال الفهد لـ"العربية.نت": "النصر حقق لقبا استثنائيا كبيرا نظير التغييرات الكبيرة التي حصلت هذا الموسم والتي أبرزها الاستعانة بالحكام الأجانب وتواجد 8 لاعبين أجانب في كل فريق بالإضافة إلى تقنية الفيديو وزيادة عدد الفرق، بصراحة طريق النصر لم يكن سهلاً، البطولة تحققت بعد مجهود كبير".

وأضاف: "على الرغم من المعاناة الكبيرة التي مر بها النصر من ظلم واضح إلا أنه أثبت أنه فريق قادر على تحقيق اللقب، وأبارك لجميع النصراويين وأبارك أيضاً للتعاون وهاردلك للهلاليين والاتحاديين".

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وأشاد الفهد بعمل رئيس النصر هذا الموسم وقال: "رئيس النصر قام بعمل كبير ومميز وأدار النادي بشكل احترافي ويشكر عليه، ولكن لدي عتب بسيط على الإدارة، بخصوص عدم الاهتمام باللاعبين القدامى حيث لم تُقدم لنا الدعوة لحضور المباراة ونتمنى من الإدارة الاهتمام باللاعبين القدامى في المواسم المقبلة".

وأوضح قائد النصر السابق، أن البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق قدّم عملا مميزا، وزاد : "الفريق تغير بشكل جذري وعمل نقلة نوعية بالفريق منذ حضوره ولكن المدرب لديه أخطاء كادت تكلف الفريق اللقب، والدليل مباراة الباطن أمس، اللاعبون دخلوا مباراة الباطن وهم ينتظرون التتويج فقط لم نر جدية كبيرة من قبل اللاعبين، وشتّان بين مستوى الفريق في مباراة الحزم والباطن كنت أتمنى من فيتوريا أن يكون أكثر جدية، وفي النهاية هذا لا يقلل من عمل المدرب".

وحول مباراة الفريق الأخيرة في الآسيوية، قال: "النصر تأهل إلى الدور ثمن النهائي ولكن أتمنى أن يغير المدرب ويركز كثيراً على اللاعبين الأجانب في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى أن الفريق يحتاج تدعيما بأكثر من لاعب محلي ليكون الفريق أكثر تكاملاً".

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