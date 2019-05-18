شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة نهضة بركان.. الزمالك يتسلح بسجله التاريخى أمام المغاربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربى على الملعب البلدى ببركان، فى المباراة المقرر إقامتها غداً الأحد، فى ذهاب نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، على أن يقام لقاء العودة بين الزمالك ونهضة بركان المغربى سيقام يوم 26 من شهر مايو الجارى، على استاد برج العرب، لحسم الفائز بلقب البطولة الأفريقية، يمتلك أبناء ميت عقبة سجلاً تاريخياً أمام المغاربة قبل مواجهة الغد.

تاريخ مواجهات الزمالك أمام الفرق المغربية تاريخ مواجهات الزمالك أمام الفرق المغربية

يتفوق الزمالك على الفرق المغربية فى المواجهات المباشرة على الصعيد الأفريقى، وحقق الأبيض 10 انتصارات من أصل 17 مباراة جمعته بالفرق المغربية، مقابل خمس تعادلات وهزيمتين فقط الأولى أمام الجيش الملكى عام 1985 والثانية أمام الوداد عام 2016.

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بركان ثالث صدام للأبيض فى النسخة الحالية بالكونفدرالية

يُعد فريق نهضة بركان هو ثالث فريق مغربى يلتقيه الزمالك خلال نسخة الكونفدرالية الجارية، بعدما عبر اتحاد طنجة فى دور الـ32 مكرر من المنافسات بنتيجة 3 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، وكذلك فريق حسنية أغادير فى دور ربع النهائى بنتيجة 1 / 0 فى مجموع المباراتين.

الزمالك يتسلح بآخر بطولاته الأفريقية

وشهد تاريخ الزمالك والأندية المغربية حصول الأبيض على آخر بطولتين على الصعيد القارى من ناديين مغربيين أمام الرجاء فى نهائى دورى أبطال أفريقيا 2002 وأمام الوداد البيضاوى فى السوبر الأفريقى 2003.