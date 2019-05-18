شكرا لقرائتكم خبر عن الإيفوارى ياسو ويلفرد أول الراحلين عن إنبى فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو إنبى على رحيل المهاجم الإيفوراي ياسو ويلفرد عن الفريق البترولى فى فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وينتظر مسئولى النادى خلال الفترة المقبلة حسم بقاء الفريق فى بطولة الدورى للاستقرار النهائى حول قائمة الراحلين التى سيكون على رأسها المهاجم الإيفوارى.

يذكر أن إنبى قد ضم ويلفرد فى شهر يناير الماضى من نادي بى أس أم اس الأندونيسي خاصة إنه كان هداف الدورى الإيفواري في عام 2015، وذلك لتعزيز خط الهجوم، إلا إنه لم يقدم مع الفريق البترولى المستوى المنتظر منه.

وكان اللاعب الإيفوارى قد وقع على عقود الانتقال للنادي البترولي لمدة ثلاثة مواسم ونصف، إلا إنه سيتم التوصل معه لفسخ التعاقد بالتراضى خلال الفترة القادمة، يحتل إنبى فى الوقت الحالى المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 36 نقطة بعد خوضه 32 مباراة.