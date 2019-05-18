شكرا لقرائتكم خبر عن حراسة مرمى منتخب مصر بلا تغييرات قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد اقتراب بطولة الأمم الأفريقية 2019 من الإنطلاق وتحديداً يوم 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبلين ، لم تشهد قائمة حراسة مرمى المنتخب أى تعديلات أو تغييرات فى قائمة أسماء الحراس المرشحين للإنضمام للمعسكر المقرر له 6 يونيو المقبل وهم : أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز و محمد الشناوى حارس مرمى الأهلي بالإضافة إلى محمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك.

واستقر مسئولو المنتخب على ضم 3 حراس مرمي فقط لبطولة الأمم الأفريقية خاصة أن القائمة تنص فقط على ضم 23 لاعب وحارس مرمى خلال البطولة.

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يدرس الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المكسيكي خافيير أجيري ضم 4 حراس مرمى من بداية المعسكر على أن يتم إستبعاد حارس يوم 11 يونيو وهو الموعد الأخير لإرسال قائمة الـ23 لاعب المشاركين فى بطولة الأمم الأفريقية.

يعد محمد عواد حارس مرمى الوحدة السعودي هو الأقرب للتواجد كحارس رابع فى معسكر الفراعنة المقرر انطلاقه 6 يونيو.