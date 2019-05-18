فيديو.. اتحاد الكرة يكرم اندية أسوان وطنطا واف سي مصر بعد صعودهم للممتاز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، ومجدي عبد الغني عضو المجلس ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين، أندية طنطا ، أسوان واف سي مصر، بمناسبة صعودهم للدوري الممتاز للموسم الجديد. Advertisements جاء ذلك علي هامش حفل افطار جمعية اللاعبين المحترفين وبحضور عدد كبير من اندية القسمين الثاني والثالث.

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