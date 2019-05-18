شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُخصص دور منفصل للاعبين فى فندق مواجهة نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص مسئولو الزمالك، دور منفصل للاعبين فى فندق إقامة الأبيض بمدينة السعيدية المغربية، وذلك استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربى، فى المباراة المقرر إقامتها غداً الأحد، فى ذهاب نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

جاء تخصيص مسئولو نادى الزمالك، لدور منفصل للاعبى الفريق الأبيض فى فندق الإقامة من أجل زيادة نسبة التركيز داخل معسكر الفريق الأبيض قبل المواجهة المرتقبة مع الفريق المغربى.

يذكر أن لقاء العودة بين الزمالك ونهضة بركان المغربى سيقام يوم 26 من شهر مايو الجارى، على استاد برج العرب، لحسم الفائز بلقب البطولة الأفريقية.