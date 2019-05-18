فيديو وصور.. 5 لاعبين صراع الأهلى والزمالك فى الصيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة وينتهى الموسم الكروى وبطولة الدورى الممتاز ويبدأ موسم الانتقالات الصيفية للموسم المقبل والدخول فى مرحلة المفاوضات مع مسئولى الأندية. نرصد فى السطور التالية أبرز الأسماء التى سيتم الصراع عليها من قبل الأهلى والزمالك فى الانتقالات الصيفية هذا الموسم. 1 ) باهر المحمدى 1 ) باهر المحمدى يعد مدافع فريق الإسماعيلى ومنتخب مصر من أبرز اللاعبين الذين يسعى مسئولو الأهلى والزمالك لحسم انضمامهم مبكراً، بسبب حاجة كل منهما لضم مدافع ذى إمكانيات عالية، ويتميز باهر المحمدى باللعب فى عدد من المراكز، هى المدافع وجناح أيسر وأيمن والاستعانة به فى وسط الملعب ببعض الأحيان. 2 ) محمود متولى ظهر محمود متولى مدافع فريق الإسماعيلى ومنتخب مصر بشكل قوى مع فريقه خلال مباريات بطولة الدورى الممتاز منذ عامين، والخبرة الكبيرة التى اكتسبها من قيادة فريق الدراويش ويتميز بالروح العالية والتسديدات القوية، حيث تمكن من إحراز 5 أهداف فى 20 مباراة ببطولة الدورى الممتاز. Advertisements 3 ) إسلام جابر دخل صانع العاب فريق مصر المقاصة المعار للداخلية حسابات مسئولى الأهلى والزمالك بعد الأداء الرائع والأهداف الحاسمة التى أحرزها خلال مشاركته فى مباريات فريقه ببطولة الدورى الممتاز، حيث تمكن من تسجيل 3 أهداف وصناعة 3 خلال 24 مباراة، وتم ضمه للمنتخب المصرى بعد متابعة من المكسيكى أجيرى المدير الفنى للفراعنة. 4 ) محمد مجدى "قفشة" صانع ألعاب نادى بيراميدز من أبرز اللاعبين الذين يسعى مسئولو القطبين الأهلى والزمالك لضمه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد ابتعادة عن المشاركة بصفة أساسية مع فريقه، ورغبة اللاعب فى الانتقال إلى فريق آخر. 5 ) محمد عبد العاطى 5 ) محمد عبد العاطى لاعب وسط نادى وادى دجلة صاحب 23 عاما يحظى باهتمام كبير من قبل مسئولى الأهلى والزمالك خلال الفترة المقبلة لضمه فى الانتقالات الصيفية، لدعم خط الوسط ويتميز اللاعب بالارتكاز الجيد.



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