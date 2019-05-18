سوبر كورة .. النقطة 80 تحسم وجهة الدرع الـ 60 للدوري المصري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب الدوري المصري من الحسم، حيث تتبقي آخر جولتين من عمر المسابقة التي تمتد لـ34 أسبوع، بخلاف فريقا الأهلي والزمالك اللذين يتبقيا لهما أكثر من مباراتين بواقع ثلاثة للأحمر و5 للأبيض، حيث بدأت ملامح المنافسة علي القمة والهبوط في الوضوح شيئا فشيئا. وعلي القمة انحصرت المنافسة علي لقب الدورى بين الأهلي والزمالك. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

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