شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث عن مدرب للسلة.. وتوفيق مرشح بقوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ النادى الأهلى رحلة البحث عن مدير فنى لفريق السلة بعد اعتذار طارق خيرى عن استكمال المهمة رسمياً مع الفريق، فى ظل سوء النتائج فى الفترة الأخيرة واحتلال الفريق المركز الرابع فى بطولة الدورى والتى توج بها فريق الزمالك. وخسر الأهلى أمام الاتحاد السكندرى فى نصف نهائى دورى سوبر السلة best of 5 محتلا المركز الرابع بعدما حقق بطولة المرتبط. Advertisements ودخل أشرف توفيق مدرب سلة سموحة دائرة المرشحين لتولى المهمة الفنية بالموسم الجديد، خاصة أنه منشغل حالياً بمشاركة الفريق السكندرى فى نهائيات البطولة الإفريقية التى ستقام بأنجولا. يذكر أن طارق خيرى حقق للأهلى بجولة الدورى المرتبط وكذلك البطولة الأفريقية 2016.

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