شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم السبت 18/5/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الاهلى اليوم، السبت، العديد من الأخبار المهمة على مستوى فريق الكرة الذي يستعد لمواجهة الإسماعيلي الأربعاء المقبل فى بطولة الدورى العام.

الأهلي يرفض رحيل أجاي خلال انتقالات الصيف

رفض مسئولو النادي الاهلي الإستغناء عن النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق رغم تراجع مستواه بشكل واضح خلال المباريات الأخيرة وتمسك مسئولو القلعة الحمراء ببقاء اللاعب الذى كان أحد نجوم الفريق طوال الفترة الماضية قبل أن تؤثر الإصابة على مستواه بشكل واضح خلال المباريات الأخيرة.

وقال مصدر في القلعة الحمراء أن جونيور أجاي يُعد لاعباً مهماً في حسابات الجهاز الفني ومسئولو النادي لذا لا يمكن الإستغناء عنه لمجرد تراجع مستواه في عدة مباريات كما رفضوا فكرة مناقشة عروض الأحتراف التى بدأت تأتي للاعب مؤخراً.

الأهلى يختبر على لطفى طبياً بعد تعرضه لإصابة فى الركبة

يخضع على لطفى، حارس الأهلى، لفحص طبى قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم، السبت، لتحديد فرص مشاركته فى المران خلال المرحلة المقبلة ومدى تحسن حالته.

واشتكى على لطفى من إصابة فى الركبة، أبعدته عن المشاركته الجماعيه وخاض جلسة فى الجيم الخميس الماضى، على هامش مران الغائبين عن مباراة إنبى الأخيرة، فيما يتحدد اليوم موقفه من المشاركة فى التدريبات الجماعية خلال المرحلة المقبلة.

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سوبر كورة يكشف موعد إعلان الأهلي عن صفقة كريم بامبو

ينتظر مسئولو النادي الأهلي خوض مباراة الفريق ضد الإسماعيلى، والمقرر لها الأربعاء المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ19 للدورى الممتاز، من أجل الإعلان عن صفقة كريم بامبو.

مدرب الأهلى يتحدث عن أزمة الدكة قبل مواجهة الإسماعيلي

أكد سامى قمصان، المدرب المساعد بالأهلى، على صعوبة المباراة المقبلة أمام الإسماعيلى المقرر لها مساء الأربعاء المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ18 فى بطولة الدورى العام.

وقال قمصان، "دائماً ما تكون المواجهات التى تجمع بين الأهلى والإسماعيلى فى غاية الأهمية، بغض النظر عن موقع الفريقين فى جدول الدورى، الإسماعيلى فريق كبير يلعب كرة مفتوحة ولديه جهاز فنى جديد على دراية تامة بالنادى وبجميع اللاعبين، ولا يحتاج إلى وقت للتأقلم أو التعرف على الفريق، وهو ما يساعد بشكل أكبر على تخطى المراحل الأولى الصعبة، ويؤكد فى نفس الوقت أن المباراة لن تكون سهلة على الفريقين".

الأهلى يشاهد ملخصاً لمباريات الإسماعيلى قبل مواجهته فى الدورى

يعقد مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم على ملعب التتش للحديث عن تحديات المحطات الأخيرة فى بطولة الدورى ومواجهة الإسماعيلى، المقرر لها مساء الأربعاء المقبل.

كما يواصل الجهاز الفنى للأهلى مشاهدة ملخص لمباريات الإسماعيلى الأخيره للوقوف على بعض النقاط الفنية قبل مواجهة الفريقين المؤجلة من الأسبوع الـ18 فى بطولة الدورى، ومن المقرر أن يلقى لاسارتى الضوء على أهم إيجابيات وسلبيات فريق الإسماعيلى قبل مواجهته.