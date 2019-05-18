شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة الرماية المشاركة فى كأس العالم بألمانيا لضغط الهواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو اتحاد الرماية قائمة اللاعبين المشاركين فى بطولة كأس العالم للرماية لضغط الهواء والرصاص والمقرر لها الفترة من 26 وحتى 31 مايو الجارى. وتضم قائمة اللاعبين كلا من: رامى أحمد وحافظ جمال فى منافسات المسدس، بالإضافة إلى الزهراء شعبان وهدير سيد مخيمر وشيماء حشاد ودينا العيسوى فى منافسات البندقية. كما يشارك فى منافسات البندقية رجال الرامى أسامة محمد السيد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على قائمة الرماية المشاركة فى كأس العالم بألمانيا لضغط الهواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.